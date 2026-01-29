Сотрудники кузбасского интерната пожаловались на условия

«То мясо, не лучшего качества, которое давали почти 500 постояльцам интерната ранее, — убрали. Сейчас другое дают. Когда проверка уедет, вернут и прежнюю продукцию. Показуха полнейшая! А как много тараканов в помещениях!.. Перед тем как повару приступить к работе, он вначале их убирает, вымывает все. И все равно, где-нибудь да заползет таракан. На возмущения поваров руководство не реагирует, еще и рты закрывает», — рассказала Daily Storm работница.