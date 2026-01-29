Ричмонд
В Башкирии материнский капитал на первенца увеличится до 730 тысяч рублей

Выплаты семьям с детьми станут больше.

Источник: Комсомольская правда

Семьи с детьми в Башкирии получат больше государственной поддержки уже с 1 февраля. Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о повышении размера материнского капитала. Выплата за первого ребенка увеличится и составит 730 тысяч рублей.

Кроме того, вырастет и единовременная выплата при рождении ребенка. Так, ее размер достигнет 28,5 тысячи рублей.

Для сравнения, в 2025 году сумма материнского капитала на первого ребенка составляла 690 266 рублей 95 копеек.

