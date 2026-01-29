В Башкирии материнский капитал на первенца увеличится до 730 тысяч рублей

Семьи с детьми в Башкирии получат больше государственной поддержки уже с 1 февраля. Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о повышении размера материнского капитала. Выплата за первого ребенка увеличится и составит 730 тысяч рублей.
Кроме того, вырастет и единовременная выплата при рождении ребенка. Так, ее размер достигнет 28,5 тысячи рублей.
Для сравнения, в 2025 году сумма материнского капитала на первого ребенка составляла 690 266 рублей 95 копеек.
