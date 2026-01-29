Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области ищут 73-летнюю женщину

Жителей Дона просят помочь в поисках пожилой ростовчанки.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области ищут 73-летнюю жительницу Ростова-на-Дону Любовь Степановну Столбунову (Маковскую). Женщина пропала сегодня, 29 января. Ориентировку распространил поисковый отряд «ЛизаАлерт».

Приметы: рост 170 см, плотное телосложение, темно-русые волосы, серые глаза.

На момент пропажи была одета в черную куртку, зеленые штаны, на голове был зеленый берет. На ногах у ростовчанки черные ботинки.

Внимание! Женщина нуждается в медицинской помощи.

Если вы видели Любовь Степановну или знаете, где она находится, нужно срочно позвонить по номерам 8 (800) 700−54−52 или «112».

Подпишись на нас в MAX и Telegram.