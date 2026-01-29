В Ростовской области ищут 73-летнюю женщину

В Ростовской области ищут 73-летнюю жительницу Ростова-на-Дону Любовь Степановну Столбунову (Маковскую). Женщина пропала сегодня, 29 января. Ориентировку распространил поисковый отряд «ЛизаАлерт».
Приметы: рост 170 см, плотное телосложение, темно-русые волосы, серые глаза.
На момент пропажи была одета в черную куртку, зеленые штаны, на голове был зеленый берет. На ногах у ростовчанки черные ботинки.
Внимание! Женщина нуждается в медицинской помощи.
Если вы видели Любовь Степановну или знаете, где она находится, нужно срочно позвонить по номерам 8 (800) 700−54−52 или «112».
