Трое рыбаков пропали на Байкале

В Бурятии начались поиски трех рыбаков. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС республики, мужчины должны были выйти на связь еще два дня назад — 27 января 2026 года. Однако этого так и не произошло, спасатели забили тревогу.
— Специалисты Усть-Баргузинского поисково-спасательного отряда выдвинулись в район бухты «Безымянной». Именно оттуда должны были вернуться рыбаки, — говорится в сообщении ведомства.
В операции задействовано три человека и один вездеход. Сейчас делается всевозможное, чтобы найти пропавших.
