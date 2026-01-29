Ричмонд
Трое рыбаков пропали на Байкале

В Бурятии начались поиски трех рыбаков.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Бурятии начались поиски трех рыбаков. Как сообщили КП-Иркутск в МЧС республики, мужчины должны были выйти на связь еще два дня назад — 27 января 2026 года. Однако этого так и не произошло, спасатели забили тревогу.

— Специалисты Усть-Баргузинского поисково-спасательного отряда выдвинулись в район бухты «Безымянной». Именно оттуда должны были вернуться рыбаки, — говорится в сообщении ведомства.

В операции задействовано три человека и один вездеход. Сейчас делается всевозможное, чтобы найти пропавших.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что внедорожник с 10 туристами перевернулся в Ольхонском районе. Одна женщина погибла, еще трое пострадали. Заведено уголовное дело, в качестве подозреваемого задержали водителя. Выяснилось, что он сел за руль, не имея прав.