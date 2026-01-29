Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе возбудили дело после обрушения потолка в квартире аварийного дома

В Уфе начато уголовное дело после ЧП в аварийном доме, где обрушился потолок.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе следственный комитет завел уголовное дело по статье «халатность» после сообщения об обрушении потолка в одной из квартир аварийного дома на улице Заводской. Во время происшествия в помещении находился 14-летний подросток, который, к счастью, не пострадал.

Как сообщили в СУ СКР по РБ, здание признано аварийным и сильно изношено, однако жильцов из него до сих пор не переселили.

В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося. Также ход расследования этого дела взял на личный контроль аппарат следственного управления по РБ.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.