В Уфе возбудили дело после обрушения потолка в квартире аварийного дома

В Уфе следственный комитет завел уголовное дело по статье «халатность» после сообщения об обрушении потолка в одной из квартир аварийного дома на улице Заводской. Во время происшествия в помещении находился 14-летний подросток, который, к счастью, не пострадал.
Как сообщили в СУ СКР по РБ, здание признано аварийным и сильно изношено, однако жильцов из него до сих пор не переселили.
В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, чтобы выяснить все обстоятельства случившегося. Также ход расследования этого дела взял на личный контроль аппарат следственного управления по РБ.
