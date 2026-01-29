В Марий Эл задержали несовершеннолетнего администратора узла связи аферистов

В Моркинском районе сотрудники полиции при поддержке бойцов Росгвардии и коллег из регионального УФСБ пресекли деятельность подпольного узла связи, который обслуживал 17-летний местный житель. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Республике Марий Эл.
По данным следствия, в августе прошлого года подросток нашел работу через интернет. Анонимные кураторы пообещали ему вознаграждение в криптовалюте, эквивалентное 200 долларам США в сутки. Для выполнения задач юноша на собственные накопления приобрел специальное оборудование, которое позволяет маскировать международный трафик под российские номера.
Аппаратуру он установил в квартире матери, где фактически проживал один. На протяжении двух месяцев юноша обеспечивал работу техники, позволяя мошенникам обманывать людей и похищать их деньги. Чтобы скрыть незаконную деятельность от родителей, во время визитов матери он переносил оборудование в дом к приятелю. Именно там в ходе обысков оперативники обнаружили и изъяли сим-бокс, роутеры, смартфоны и банковские карты.
В отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи данных». Несмотря на юный возраст фигуранта, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время полиция устанавливает всех соучастников преступной схемы.