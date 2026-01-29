В Марий Эл задержали несовершеннолетнего администратора узла связи аферистов

Аппаратуру он установил в квартире матери, где фактически проживал один. На протяжении двух месяцев юноша обеспечивал работу техники, позволяя мошенникам обманывать людей и похищать их деньги. Чтобы скрыть незаконную деятельность от родителей, во время визитов матери он переносил оборудование в дом к приятелю. Именно там в ходе обысков оперативники обнаружили и изъяли сим-бокс, роутеры, смартфоны и банковские карты.