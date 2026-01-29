В Башкирии увеличат выплаты беременным женам военнослужащих

В Башкирии с 1 февраля вырастут выплаты для беременных женщин, чьи мужья служат в армии по призыву или учатся на первом курсе военного училища. С учетом районного коэффициента единовременное пособие в республике составит 51 812 рублей 40 копеек. Об этом сообщили в местном отделении Социального фонда России.