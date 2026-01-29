В Башкирии увеличат выплаты беременным женам военнослужащих

В Башкирии с 1 февраля вырастут выплаты для беременных женщин, чьи мужья служат в армии по призыву или учатся на первом курсе военного училища. С учетом районного коэффициента единовременное пособие в республике составит 51 812 рублей 40 копеек. Об этом сообщили в местном отделении Социального фонда России.
Важно отметить, что подать заявление на получение этой выплаты можно не позднее чем через полгода после того, как супруг завершит срочную службу.
Эта выплата является одной из мер поддержки семей военнослужащих. Она положена женщинам, срок беременности которых превышает 180 дней (примерно 6 месяцев). Сумма пособия ежегодно пересматривается в сторону увеличения.
Оформить выплату стало проще. Заявление можно подать через портал Госуслуг, а также обратившись в клиентскую службу Социального фонда или в любой многофункциональный центр (МФЦ).
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.