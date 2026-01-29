В Башкирии 56-летний мужчина погиб в огне от загоревшегося дивана

В Башкирии произошел смертельный пожар. В селе Новопетровское Хайбуллинского района в частном доме в огне погиб 56-летний мужчина.
По данным регионального МЧС, возгорание произошло в двухквартирном доме на улице Мира. Его источником стал диван. Площадь пожара составила около одного квадратного метра. К сожалению, спасти мужчину не удалось, хотя само возгорание было потушено еще до приезда пожарных расчетов.
В настоящее время на месте работает дознаватель МЧС, который устанавливает точную причину произошедшего.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.