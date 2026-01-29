Один человек погиб, еще один пострадал после ДТП на трассе в Ростовской области

Один человек погиб, еще один пострадал после ДТП в Неклиновском районе Ростовской области, сообщили вечером 29 января в управлении Госавтоинспекции.
По данным ведомства, дорожная авария произошла днем участке трассы «Новороссия» Ростов-на-Дону — Мариуполь — Мелитополь — Симферополь. Предварительно, 54-летний водитель «ВАЗ 21103» на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, выезжая со второстепенной дороги, не уступил проезд грузовому автомобилю «Шакман».
— В результате водитель легковой машины погиб на месте, его пассажир 50-ти лет получил травмы, — рассказали в управлении Госавтоинспекции.
На месте происшествия уже побывали следователи МВД, обстоятельства и причины аварии устанавливаются.
Водителям напоминают: нужно быть внимательными и осторожными на дорогах, необходимо строго соблюдать ПДД, постоянно следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.
