Жительница Башкирии лишилась денег и влезла в кредиты из-за вируса в телефоне

Жительница Белорецкого района Башкирии стала жертвой мошенников, установив на свой смартфон вредоносную программу. В результате она лишилась более 60 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.
По данным ведомства, аферисты смогли получить удаленный доступ к телефону женщины после загрузки опасного приложения. Они заблокировали поступление уведомлений на устройство жертвы и начали получать их сами. Воспользовавшись этим доступом, преступники оформили от ее имени несколько кредитов для покупок в онлайн-магазинах на общую сумму более 64 тысяч рублей.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.
