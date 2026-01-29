Жительница Башкирии лишилась денег и влезла в кредиты из-за вируса в телефоне

По данным ведомства, аферисты смогли получить удаленный доступ к телефону женщины после загрузки опасного приложения. Они заблокировали поступление уведомлений на устройство жертвы и начали получать их сами. Воспользовавшись этим доступом, преступники оформили от ее имени несколько кредитов для покупок в онлайн-магазинах на общую сумму более 64 тысяч рублей.