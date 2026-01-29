Ричмонд
Жительница Башкирии лишилась денег и влезла в кредиты из-за вируса в телефоне

Мошенники через вредоносное приложение оформили кредиты на жительницу Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Белорецкого района Башкирии стала жертвой мошенников, установив на свой смартфон вредоносную программу. В результате она лишилась более 60 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

По данным ведомства, аферисты смогли получить удаленный доступ к телефону женщины после загрузки опасного приложения. Они заблокировали поступление уведомлений на устройство жертвы и начали получать их сами. Воспользовавшись этим доступом, преступники оформили от ее имени несколько кредитов для покупок в онлайн-магазинах на общую сумму более 64 тысяч рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

