Три человека насмерть отравились угарным газом в подмосковном Видном

Ранее стало известно, что в Волгоградской области возбуждено уголовное дело после гибели трёх человек в частном доме, предположительно от отравления угарным газом. Следователи установили, что дом отапливался одновременно газовым котлом и дровяной печью. При осмотре было обнаружено, что печь была потушена, а вентиляционная задвижка закрыта и, возможно, неисправна. Окна и входная дверь оказались закрыты, что могло привести к накоплению продуктов горения внутри.