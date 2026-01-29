Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Три человека насмерть отравились угарным газом в подмосковном Видном

Следственный комитет возбудил уголовное дело после гибели троих человек в Видном, предположительно, от отравления угарным газом. Об этом информировали в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

Источник: Life.ru

Кадры с места взрыва газа. Видео © Telegram / Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, тела были найдены в двух квартирах на улице Садовой, а ещё одна пострадавшая доставлена в больницу. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом.

По информации областной прокуратуры, предварительное расследование показало, что отравление пострадавших угарным газом произошло из-за дефекта газовой колонки, расположенной в квартире на первом этаже. В настоящее время следователи и криминалисты проводят работы на месте происшествия, выясняя все детали инцидента.

Ранее стало известно, что в Волгоградской области возбуждено уголовное дело после гибели трёх человек в частном доме, предположительно от отравления угарным газом. Следователи установили, что дом отапливался одновременно газовым котлом и дровяной печью. При осмотре было обнаружено, что печь была потушена, а вентиляционная задвижка закрыта и, возможно, неисправна. Окна и входная дверь оказались закрыты, что могло привести к накоплению продуктов горения внутри.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.