Три человека насмерть отравились угарным газом в подмосковном Видном

Кадры с места взрыва газа. Видео © Telegram / Прокуратура Московской области.
По данным ведомства, тела были найдены в двух квартирах на улице Садовой, а ещё одна пострадавшая доставлена в больницу. Предварительная причина смерти — отравление угарным газом.
По информации областной прокуратуры, предварительное расследование показало, что отравление пострадавших угарным газом произошло из-за дефекта газовой колонки, расположенной в квартире на первом этаже. В настоящее время следователи и криминалисты проводят работы на месте происшествия, выясняя все детали инцидента.
Ранее стало известно, что в Волгоградской области возбуждено уголовное дело после гибели трёх человек в частном доме, предположительно от отравления угарным газом. Следователи установили, что дом отапливался одновременно газовым котлом и дровяной печью. При осмотре было обнаружено, что печь была потушена, а вентиляционная задвижка закрыта и, возможно, неисправна. Окна и входная дверь оказались закрыты, что могло привести к накоплению продуктов горения внутри.
