Беспилотник ВСУ атаковал больницу в Белгородской области, один человек погиб

Беспилотник ВСУ ударил по территории больницы, водитель скорой помощи скончался.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Беспилотник ВСУ ударил по территории больницы в Грайвороне в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В городе Грайворон вражеский беспилотник целенаправленно ударил по территории больницы. В результате детонации дрона погиб водитель Грайворонской ЦРБ», — написал глава региона.

По словам Гладкова, в момент атаки водитель находился внутри машины и собирался выезжать с территории. Полученные ранения для мужчины оказались несовместимы с жизнью, он погиб.

Ранее сайт KP.RU писал о гибели мирного жителя в результате атаки дронов ВСУ в Белгородской области. Боевики Вооруженных сил Украины нанесли удар при помощи двух дронов по автомобилю.