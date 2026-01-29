Беспилотник ВСУ атаковал больницу в Белгородской области, один человек погиб

Беспилотник ВСУ ударил по территории больницы в Грайвороне в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
«В городе Грайворон вражеский беспилотник целенаправленно ударил по территории больницы. В результате детонации дрона погиб водитель Грайворонской ЦРБ», — написал глава региона.
По словам Гладкова, в момент атаки водитель находился внутри машины и собирался выезжать с территории. Полученные ранения для мужчины оказались несовместимы с жизнью, он погиб.
Ранее сайт KP.RU писал о гибели мирного жителя в результате атаки дронов ВСУ в Белгородской области. Боевики Вооруженных сил Украины нанесли удар при помощи двух дронов по автомобилю.