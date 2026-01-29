Дрон ВСУ ударил по территории больницы в Белгородской области, погиб мужчина

«В результате детонации дрона погиб водитель Грайворонской ЦРБ. В момент атаки он находился внутри машины и как раз собирался выезжать с территории. К огромному горю, несмотря на усилия медиков, полученные ранения оказались несовместимы с жизнью», — написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор также передал глубокие соболезнования семье и друзьям погибшего.
Ранее сообщалось, что мирный житель погиб после удара украинского дрона по автомобилю в Шебекинском округе Белгородской области. Транспортное средство получило серьёзные повреждения, но не было уничтожено.
