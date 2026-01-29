В Башкирии задержали 21-летнего водителя на угнанном автомобиле

Все произошло в селе Раевский, где инспекторы ГАИ обратили внимание на подозрительное поведение водителя машины ВАЗ-2115. Когда машину остановили, у молодого человека обнаружили явные признаки алкогольного опьянения. Проверка в базе данных показала, что у него никогда не было водительских прав, а сама машина зарегистрирована на другого человека.