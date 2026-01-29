В Башкирии задержали 21-летнего водителя на угнанном автомобиле

В Альшеевском районе Башкирии 21-летний парень угнал автомобиль своего друга. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция.
Все произошло в селе Раевский, где инспекторы ГАИ обратили внимание на подозрительное поведение водителя машины ВАЗ-2115. Когда машину остановили, у молодого человека обнаружили явные признаки алкогольного опьянения. Проверка в базе данных показала, что у него никогда не было водительских прав, а сама машина зарегистрирована на другого человека.
Во время разбирательства задержанный объяснил, что взял автомобиль у своего приятеля, который живет в том же селе. Сотрудники Госавтоинспекции вместе с уголовным розыском немедленно выехали по указанному адресу. Хозяин автомобиля подтвердил, что его машину взяли без его ведома и разрешения.
В отношении 21-летнего парня возбуждено уголовное дело об угоне. Кроме того, на него составили административные протоколы: за езду по встречной полосе и за отказ от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
