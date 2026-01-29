Верховный суд встал на сторону женщины, оформившей кредит из-за аферистов

«Мужчина, неизвестный мне, позвонил и сказал о том, что “на ваше имя заключен кредит, и чтобы от него отказаться, нужно код продиктовать”. Он был на связи со мной, он мне просто сказал: “Если вы не хотели кредит оформлять, давайте отменим его”… Он сообщил мои паспортные данные, он сообщил до копейки сумму кредита. И я поверила. То есть меня это ввело в заблуждение», — приводятся слова истицы в сообщении Верховного суда РФ в канале на платформе Max.