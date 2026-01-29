Задержанный за убийство жены в Дагестане рассказал, что убил ее из-за денег

Полиция задержала подозреваемого в убийстве 36-летней жительницы Дагестана. Задержанный рассказал, что убил женщину из-за денег.
О задержании 28-летнего Ражидина Яралиева сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Telegram-канал «Криминальная хроника» показал кадры допроса задержанного в УУР МВД Дагестана. На вопрос сотрудника полиции, за что он доставлен в отдел, мужчина ответил, что убил Мальвину Магомедову.
По его словам, он привез жену в свою квартиру и решил ее задушить. Затем завернул тело в одеяло, вывез на речку, расчленил и сжег части тела, после чего скрылся.
Причиной своих действий Яралиев назвал ссору из-за денег после продажи автомобиля. Женщина требовала у него деньги с продажи.
Ранее в Дагестане были обнаружены обгоревшие останки 36-летней Мальвины Магомедовой, которая пропала несколько дней назад. В убийстве подозревают 28-летнего Яралиева, с которым погибшая заключила никах.
Соседи Яралиева предположили, что он может оказаться дезертиром. Также они рассказали о его криминальном прошлом.
У Магомедовой осталось трое детей.