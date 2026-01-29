Украинского банкира нашли мёртвым под окнами гостиницы в центре Милана

По предварительным данным, Адарич прибыл в Милан 23 января с целью подписания некоего договора. Его тело было обнаружено под окнами номера на пятом этаже, арендованного на имя другого человека.
Правоохранительные органы расследуют смерть 54-летнего банкира как потенциальное убийство. По данным Corriere, есть предположение, что Адарич был уже мёртв, когда его тело обнаружили на улице.
Следствие анализирует записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как минимум двое неизвестных покинули здание вскоре после инцидента. Также консьерж дома сообщила, что видела человека, который, выйдя во двор, поинтересовался на английском «что случилось?» и затем ушёл.
В квартире, где произошло преступление, полиция нашла документы с фотографией погибшего, но оформленные на разные имена и гражданства.
Украинские СМИ сообщают, что Адарич ранее занимал руководящие посты в банковской сфере, в частности, был начальником кредитного управления донецкого «Приватбанка» и членом правления «УкрСиббанка». Он также владел Евробанком, который обанкротился в 2016 году, и Фидобанком (ранее СЕБ Банк).
По информации Il Giorno, на момент своей смерти Адарич руководил люксембургской риелторской компанией Alfaro Real Estate и имел связи с барселонским фондом Fondazione Casa Ucraina.
Ранее Life.ru писал, что в Дублине сомалиец зарезал 17-летнего беженца с Украины в миграционном пункте. По данным следствия, между двумя подростками вспыхнула ссора, африканец внезапно схватил нож и набросился на оппонента, нанося ему удар за ударом.
Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.