Украинского банкира нашли мёртвым под окнами гостиницы в центре Милана

Украинский банкир Александр Адарич найден мёртвым под окнами гостиницы на Виа Нерино в центре Милана. Об этом сообщает газета Corriere della Sera. Предполагается, что Адарич прибыл в Милан 23 января для деловой встречи. Тело было обнаружено под окнами квартиры на пятом этаже, арендованной как туристическое жилье, также на чужое имя.