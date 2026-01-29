Shot: Консьержка в Москве заперла мужчину в общественном туалете и ушла домой

16 января в СМИ появилась информация о том, что мужчина затопил номер премиального отеля Radisson на Кутузовском проспекте в Москве, забыв выключить воду после похода в туалет. В результате полы помещения промокли, влага попала на ковролин, но не задела ни мебель, ни другие предметы интерьера. После случившегося администрация отеля выставила мужчине счет на 1,1 миллиона рублей, а позднее выселила его из номера, несмотря на оставшиеся оплаченные дни.