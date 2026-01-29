Суд обязал «воскресить» жителя Урала и выплатить ему компенсацию

В марте 2024 года в одной из квартир города был обнаружен неопознанный труп. На опознании другой гражданин указал, что это его знакомый. Следствие, не найдя признаков насильственной смерти и документов при погибшем, не стало возбуждать уголовное дело. Однако следователь внесла данные живого человека в документы и направила их на судебно-медицинскую экспертизу и в органы ЗАГС, после чего мужчину официально признали умершим.