Il Giorno: украинского банкира Адарича задушили, а затем выбросили из окна

Украинского предпринимателя и банкира Александра Адарича, тело которого обнаружили 23 января в центре Милана, убили и выбросили из окна отеля. Об этом пишет местное издание Il Giorno.
На теле не обнаружено иных травм, кроме тех, что вызваны ударом о навес из оргстекла и последующим падением на землю, однако следствие не исключает, что мужчину задушили или лишили сознания.
Также отмечается, что сотрудница отеля заметила человека у окна четвертого этажа незадолго до падения Адарича. По её словам, в момент наблюдения в комнате находился только один мужчина, но не исключено, что ранее там мог быть кто‑то ещё.
Предполагается, что Адарич прибыл в Милан для бизнес‑встречи. На момент смерти он занимал руководящую должность в люксембургской компании Alfaro Real Estate и был связан с барселонским фондом Fondazione Casa Ucraina.
Ранее сообщалось, что на Кипре обнаружили тело, которое, предположительно, принадлежит пропавшему российскому бизнесмену Владиславу Баумгертнеру.