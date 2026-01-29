В Турции прогремел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе

В Турции произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе.
Как сообщают турецкие СМИ, инцидент произошел на предприятии компании Tüpraş в Измите в провинции Коджаэли на северо-западе страны. К месту происшествия направлены многочисленные пожарные, аварийные бригады и медики.
Причина взрыва пока не называется. В районе завода видны пламя и густой дым.
Ранее сообщалось о пожаре на заводе по производству химических покрытий в городе Бурса.
В пригороде Буэнос-Айреса на фабрике компании Otowil произошли взрыв и пожар, из-за чего также были повреждены соседние жилые дома.