Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Турции прогремел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе

Взрыв произошел на НПЗ в турецком Измите. В районе места происшествия видны пламя и густой дым.

В Турции произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе.

Как сообщают турецкие СМИ, инцидент произошел на предприятии компании Tüpraş в Измите в провинции Коджаэли на северо-западе страны. К месту происшествия направлены многочисленные пожарные, аварийные бригады и медики.

Причина взрыва пока не называется. В районе завода видны пламя и густой дым.

Ранее сообщалось о пожаре на заводе по производству химических покрытий в городе Бурса.

В пригороде Буэнос-Айреса на фабрике компании Otowil произошли взрыв и пожар, из-за чего также были повреждены соседние жилые дома.