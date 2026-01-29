Спасатели пробурили 2,5 тыс. лунок на Десне при поиске детей в Брянске

В ведомстве уточнили, что работы идут десятый день и охватывают значительную часть акватории. В операции задействованы спасатели, волонтёры и местные жители. По данным МЧС, специалисты продолжают бурение льда и осмотр дна реки в районе происшествия.
«Десятый день продолжаются интенсивные поиски школьников на реке Десне. Спасатели и волонтёры, а также неравнодушные жители региона продолжают работу. Сегодня обследовано ещё шесть тысяч квадратных метров реки, пробурено пять майн и 2,5 тысячи лунок», — говорится в сообщении.
Напомним, двое детей провалились под лёд на реке Десне в Брянске во время катания на «ватрушках». Инцидент произошёл в микрорайоне Московский, где группа из пяти несовершеннолетних спускалась с крутого берега на лёд. По предварительным данным, возраст детей составлял около 10−12 лет. На месте происшествия обнаружили две надувные «ватрушки» и мобильный телефон. Прокуратура Брянской области организовала проверку, возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. По информации администрации Брянска, к поискам привлекли специалистов из нескольких регионов.
