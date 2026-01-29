В костромской деревне 41 человек заразился норовирусом через водопровод

У 41 жителя деревни Шолохово в Костромской области, предположительно заразившихся после употребления воды из местного водопровода, диагностирована норовирусная инфекция. Об этом в четверг, 29 января, сообщили в пресс-службе правительства региона.
— Управление Роспотребнадзора по Костромской области организовало эпидемиологическое расследование, отбор анализов у больных и контактировавших с ними людей. По результатам исследований установлен возбудитель заболевания — норовирусная инфекция первого и второго типа, — говорится в сообщении.
Симптомы инфекции появились у людей после ремонтных работ на местном водопроводе. Большинство заболевших — дети из местной школы и детского сада, где уже введен карантин и проведена дезинфекция. Жителям рекомендовали пить только кипяченую воду и тщательно соблюдать правила личной гигиены. Госпитализирован один человек, новых случаев заражения не выявлено. Расследование продолжается, передает ТАСС.
29 января также стало известно, что в школе в Тюменской области произошла массовая вспышка острой кишечной инфекции. Всего пострадало около 100 детей, одного школьника госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.