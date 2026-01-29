В костромской деревне 41 человек заразился норовирусом через водопровод

Симптомы инфекции появились у людей после ремонтных работ на местном водопроводе. Большинство заболевших — дети из местной школы и детского сада, где уже введен карантин и проведена дезинфекция. Жителям рекомендовали пить только кипяченую воду и тщательно соблюдать правила личной гигиены. Госпитализирован один человек, новых случаев заражения не выявлено. Расследование продолжается, передает ТАСС.