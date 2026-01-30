Горит промышленный объект в подконтрольном Украине Запорожье

Пожар вспыхнул на промышленном объекте в Запорожье, которое контролируется украинской стороной. Об этом проинформировал глава подчиняющейся украинским властям областной администрации Иван Федоров.
«Возник пожар», — написал Федоров в Telegram-канале.
До этого уже поступала информация о взрывах в городе. При этом данные о последствиях и пострадавших не сообщалось.
Немногим ранее местные жители в контролируемом Киевом Херсоне слышали мощные хлопки.
Кроме этого, в Киеве в ночь на 28 января прогремели взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги.
Также в украинской столице после взрывов начались масштабные отключения электроэнергии. Воздушная тревога тогда была объявлена на территориях Житомирской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской и Черниговской областей.
По информации издания Mysl Polska, вся энергосистема Украины буквально висит на волоске.