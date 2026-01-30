Москвич застрял в туалете из-за ухода консьержки и вызвал спасателей

По данным телеграм-канала, вечером посетитель попытался покинуть общественную уборную и обнаружил, что все двери закрыты. На фоне замкнутого пространства и отсутствия связи с персоналом у мужчины ухудшилось самочувствие. Он самостоятельно набрал номер 112 и вызвал спасателей.
На место прибыли сотрудники экстренных служб. Спасатели установили контакт с мужчиной и приступили к вскрытию защитной решётки. После завершения работ его вывели на улицу и передали медикам. Осмотр не выявил физических травм. По информации телеграм-канала, причиной происшествия стал уход консьержки, которая закрыла объект и покинула рабочее место, не проверив, остались ли внутри посетители.
Ранее в Пермском крае в школе города Нытва учительница принудительно отвела школьницу в туалет и заставила смывать макияж, несмотря на просьбы девочки вернуться на урок. Родители заявляли, что подобное поведение со стороны педагога носит системный характер, а прежние коллективные обращения к руководству школы результатов не дали. По их словам, учительница допускала оскорбления в адрес детей и занижала оценки. На ситуацию обратили внимание надзорные органы.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.