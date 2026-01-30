Москвич застрял в туалете из-за ухода консьержки и вызвал спасателей

Ранее в Пермском крае в школе города Нытва учительница принудительно отвела школьницу в туалет и заставила смывать макияж, несмотря на просьбы девочки вернуться на урок. Родители заявляли, что подобное поведение со стороны педагога носит системный характер, а прежние коллективные обращения к руководству школы результатов не дали. По их словам, учительница допускала оскорбления в адрес детей и занижала оценки. На ситуацию обратили внимание надзорные органы.