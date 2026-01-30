Аэропорт столицы Нигера атаковали наёмники, ликвидированы не менее 20 человек

В ходе ночной атаки на аэропорт Ниамея были ликвидированы около 20 боевиков-наемников и ранили еще 11. Об этом сообщил портал ActuNiger, ссылаясь на данные Минобороны Нигера.
Уточняется, что целью атаки боевиков стала 101-я авиабаза ВВС, находящаяся на территории аэропорта столицы.
По данным военного ведомства, нападение было быстро пресечено. Отступая, боевики начали стрелять наугад, что привело к масштабным разрушениям. Так были повреждены три находившихся на стоянке пассажирских самолета.
По данным газеты Journal du Niger, был поврежден лайнер Airbus A319, принадлежащий перевозчику Air Cote d"Ivoire.
Ранее стало известно, что ВВС Нигерии атаковали ряд объектов в Бенине для восстановления порядка после переворота. Тогда в Экономическом сообществе стран Западной Африки пообещали направить силы для поддержки Бенина и стабилизации ситуации.