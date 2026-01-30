На нефтеперерабатывающем заводе в Турции прогремел взрыв

Ранее Life.ru писал, что пожар на нефтехранилище компании «Нафтогаз» в городе Броды Львовской области продолжается уже третьи сутки. В управлении гражданской защиты Львовской области подтвердили, что последствия атаки на объект всё ещё устраняются. Спасатели ведут борьбу с огнём при участии сотен пожарных и десятков единиц спецтехники, однако полностью локализовать пламя пока не удалось.