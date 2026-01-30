Ричмонд
-1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На нефтеперерабатывающем заводе в Турции прогремел взрыв

На нефтеперерабатывающем заводе в турецкой провинции Коджаэли на северо-западе страны произошёл мощный взрыв. Инцидент случился на предприятии компании Tüpraş, о чём сообщил телеканал CNN Türk.

Источник: Life.ru

Причины происшествия в настоящее время устанавливаются. Свидетели сообщают о пожаре и густом чёрном дыме, поднимающемся над территорией завода. На место сразу же выехали пожарные расчёты и медицинские службы.

Как позже сообщило издание T24, по предварительным данным, в результате взрыва на заводе в Измите нет погибших и пострадавших. Начато расследование для установления всех обстоятельств.

«На нефтеперерабатывающем заводе TÜPRAŞ İzmit, расположенном в районе Кёрфез провинции Коджаэли, произошёл взрыв бензинового резервуара. После взрыва дым, поднявшийся над районом, вызвал кратковременную панику среди жителей», — говорится в публикации.

Ранее Life.ru писал, что пожар на нефтехранилище компании «Нафтогаз» в городе Броды Львовской области продолжается уже третьи сутки. В управлении гражданской защиты Львовской области подтвердили, что последствия атаки на объект всё ещё устраняются. Спасатели ведут борьбу с огнём при участии сотен пожарных и десятков единиц спецтехники, однако полностью локализовать пламя пока не удалось.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.