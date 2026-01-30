На нефтеперерабатывающем заводе в Турции прогремел взрыв

Причины происшествия в настоящее время устанавливаются. Свидетели сообщают о пожаре и густом чёрном дыме, поднимающемся над территорией завода. На место сразу же выехали пожарные расчёты и медицинские службы.
Как позже сообщило издание T24, по предварительным данным, в результате взрыва на заводе в Измите нет погибших и пострадавших. Начато расследование для установления всех обстоятельств.
«На нефтеперерабатывающем заводе TÜPRAŞ İzmit, расположенном в районе Кёрфез провинции Коджаэли, произошёл взрыв бензинового резервуара. После взрыва дым, поднявшийся над районом, вызвал кратковременную панику среди жителей», — говорится в публикации.
Ранее Life.ru писал, что пожар на нефтехранилище компании «Нафтогаз» в городе Броды Львовской области продолжается уже третьи сутки. В управлении гражданской защиты Львовской области подтвердили, что последствия атаки на объект всё ещё устраняются. Спасатели ведут борьбу с огнём при участии сотен пожарных и десятков единиц спецтехники, однако полностью локализовать пламя пока не удалось.
