В Коломне задержали рецидивиста, укравшего более 20 пачек масла в магазине

Во время планового патрулирования экипаж обратил внимание на мужчину, внешность которого соответствовала полученной ранее ориентировке. В ходе проверки было установлено, что несколькими днями ранее этот гражданин похитил из супермаркета 21 пачку сливочного масла, спрятав товар в карманы своей куртки и брюк, после чего ушёл, не произведя оплаты.