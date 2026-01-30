В Коломне задержали рецидивиста, укравшего более 20 пачек масла в магазине. Видео © Telegram / Росгвардия. Московская область.
Во время планового патрулирования экипаж обратил внимание на мужчину, внешность которого соответствовала полученной ранее ориентировке. В ходе проверки было установлено, что несколькими днями ранее этот гражданин похитил из супермаркета 21 пачку сливочного масла, спрятав товар в карманы своей куртки и брюк, после чего ушёл, не произведя оплаты.
При проверке документов 38-летний житель Коломны сразу признал свою вину. Он пояснил, что совершил кражу с целью последующей перепродажи похищенного.
Выяснилось, что задержанный уже имеет непогашенную судимость за аналогичное преступление. После составления необходимых материалов мужчина был передан сотрудникам полиции для дальнейшего процессуального разбирательства.
