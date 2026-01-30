Землетрясение магнитудой 5,2 произошло у берегов Папуа-Новой Гвинеи

Сейсмологи зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,2 у берегов Папуа — Новой Гвинеи. Об этом проинформировало австралийское государственное геологическое бюро.
Уточняется, что эпицентр подземных толчков был зафиксирован в 230 км восточнее острова Новая Британия (население около 500 тыс. человек). Очаг землетрясения залегал на глубине 87 км.
По имеющимся данным, угрозы цунами не возникает, сообщений о жертвах или повреждениях также не поступало.
Ранее «Комсомольская правда — Дальний Восток» информировал, что в нескольких поселках на Сахалине произошло землетрясение магнитудой 5,3. Тогда подземные толчки могли ощутить жители сел Береговое, Охотское, Лесное, Озерское и Новиково Сахалинской области.
Кроме этого, накануне землетрясение магнитудой 3,7 произошло в Республике Алтай. Эпицентр находился в 17 км северо-восточнее села Онгудай.