Власти назвали сумму взятки в деле начальника военного представительства

Начальнику 178-го военного представительства Минобороны России Владимиру Никитину предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Общая сумма незаконного вознаграждения составляет около двух миллионов рублей. Об этом в четверг, 29 января, сообщили в правоохранительных органах.

Уголовное дело было возбуждено по факту событий 2021−2023 годов.

Уголовное дело было возбуждено по факту событий 2021−2023 годов.

— Сумма взятки, установленная в рамках расследования уголовного дела, составляет порядка двух миллионов рублей, — цитирует РИА Новости сообщение ведомства.

По версии следствия, деньги Никитину передавал представитель коммерческой компании в обмен на обеспечение беспрепятственной приемки электронной компонентной базы по гособоронзаказу.

29 января стало известно, что начальника военного представительства Министерства обороны России капитана второго ранга Владимира Никитина задержали по подозрению в получении особо крупной взятки.