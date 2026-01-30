Ричмонд
В Испании ликвидировали сеть торговли людьми, освобождены 27 женщин

В Испании пресекли деятельность преступной сети, занимавшейся торговлей людьми с целью сексуальной эксплуатации.

Источник: Аргументы и факты

В Испании правоохранительные органы пресекли деятельность преступной сети, занимавшейся торговлей людьми с целью сексуальной эксплуатации на острове Тенерифе. В результате операции были освобождены 27 женщин, среди которых оказались и несовершеннолетние.

Как сообщили правоохранительные органы королевства, операция была проведена в четверг силами сотрудников национальной полиции совместно с таможенной службой налогового агентства Испании. Действия проводились в рамках расследования деятельности организованной преступной группы.

По итогам мероприятий преступная организация была ликвидирована, в рамках операции задержали 14 человек. Подробности о задержанных и дальнейших процессуальных шагах правоохранительные органы не уточнили.

Ранее в Узбекистане по подозрению в торговле органами задержали 12 человек. Преступники с 2023 по 2025 годы организовали проведение операций по пересадке почек и печени.