В Липецкой области объявили воздушную опасность

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Режим воздушной опасности введен в Липецкой области. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов.
«На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности», — написал он в своем Telegram-канале.
