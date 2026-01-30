На вулкане Молодой Шивелуч на Камчатке растет купол

«Все идет по плану — активность начала повышаться с начала января и последние дней 10 почти каждый день происходят пепловые выбросы. Мы фиксируем начало роста купола Молодого Шивелуча, который был разрушен в 2023 году во время мегаизвержения», — рассказал Демянчук.