На вулкане Молодой Шивелуч на Камчатке растет купол

Он был разрушен во время сильного извержения в 2023 году, отметил руководитель вулканостанции Юрий Демянчук.

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 января. /ТАСС/. Рост разрушенного в 2023 году купола на вулкане Молодой Шивелуч фиксируется на Камчатке. Об этом сообщил ТАСС руководитель вулканостанции в поселке Ключи Юрий Демянчук.

В последние несколько дней ученые Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН фиксируют сильную активность на вулкане Шивелуч — исполин по несколько раз за сутки выбрасывает пепел на высоту до 7−8 км над уровнем моря.

«Все идет по плану — активность начала повышаться с начала января и последние дней 10 почти каждый день происходят пепловые выбросы. Мы фиксируем начало роста купола Молодого Шивелуча, который был разрушен в 2023 году во время мегаизвержения», — рассказал Демянчук.

По его словам, этот процесс является цикличным. «Купол будет разрушаться и расти — и так по кругу», — сказал ученый.

Шивелуч — действующий вулкан на Камчатке, состоящий из вулкана Старый Шивелуч, древней кальдеры и активного вулкана Молодой Шивелуч, его возраст — 60−70 тыс. лет. Он находится на расстоянии около 50 км от поселка Ключи Усть-Камчатского округа и в 450 км от Петропавловска-Камчатского.