NHK: в аэропорту Токио напали на мужчину с сумкой денег

За несколько минут до происшествия на этой же парковке у другого мужчины также пытались украсть деньги.

ТОКИО, 30 января. /ТАСС/. Неизвестные в ночь на 30 января напали на мужчину, который перевозил чемодан с наличными, на парковке международного терминала токийского аэропорта Ханэда. Об этом сообщил телеканал NHK.

По его данным, пострадавший работает в пункте обмена валюты. В момент происшествия он выходил из автомобиля, когда вдруг подъехало другое авто, откуда его окликнули. После этого на мужчину распылили спрей, похожий на слезоточивый газ.

У пострадавшего в машине был чемодан, в котором находилось 190 млн иен (около $1,2 млн) наличными, однако деньги не были украдены.

За несколько минут до происшествия на этой же парковке у другого мужчины попытались украсть сумку, однако он оказал сопротивление, и нападавшие скрылись.

Как передает агентство Kyodo, полиция проверяет связь с другим разбойным нападением в Токио. Накануне вечером неизвестные также распылили на пострадавших спрей, похожий на слезоточивый газ, и похитили три чемодана с наличными на сумму 420 млн иен (около $2,7 млн). Потерпевшие занимались работой по перевозке наличных. Скрываясь с места преступления, нападавшие на авто, предположительно, сбили пешехода.

Япония известна низким уровнем преступности. Однако, в последние годы участились случаи разбойных нападений, участников которых вербуют в интернете под видом подработки.