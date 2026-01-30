Ричмонд
Верховный суд встал на сторону пенсионерки, оформившей кредит из-за мошенников

По версии женщины, злоумышленники, позвонив ей, заявили, что кто-то пытается оформить на нее заем, и попросили назвать код из SMS для «отмены операции». На самом деле этот код являлся согласием на получение кредита.

— В действительности же эта комбинация цифр являлась согласием на его получение. Узнав необходимую информацию, злоумышленники списали со счета клиентки более 1,3 миллиона рублей, — говорится в сообщении.

Пенсионерка потребовала признать кредитный договор недействительным, так как была введена в заблуждение, а банк не принял мер для защиты. Суд первой инстанции установил, что женщина добровольно согласилась на заключение сделки, «а также имела возможность принять взвешенное решение». Верховный суд не согласился с этим выводом и отменил прежние решения, указав на необходимость тщательной оценки обстоятельств введения истицы в заблуждение.

23 января Домодедовский городской суд заключил под стражу мужчину, который работал вместе с мошенниками и обманул потерпевшего на более чем 10 миллионов рублей.