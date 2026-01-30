Верховный суд встал на сторону пенсионерки, оформившей кредит из-за мошенников

Пенсионерка потребовала признать кредитный договор недействительным, так как была введена в заблуждение, а банк не принял мер для защиты. Суд первой инстанции установил, что женщина добровольно согласилась на заключение сделки, «а также имела возможность принять взвешенное решение». Верховный суд не согласился с этим выводом и отменил прежние решения, указав на необходимость тщательной оценки обстоятельств введения истицы в заблуждение.