В пяти муниципалитетах Липецкой области объявили опасность атаки БПЛА

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Угрозу атаки БПЛА объявили в пяти муниципалитетах Липецкой области. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.
«Объявлен красный уровень “Угроза атаки БПЛА” для города Елец, Елецкого МО, Становлянского МО, Измалковского МО, Долгоруковского МО», — проинформировал он.
Ранее в регионе объявили воздушную опасность.
