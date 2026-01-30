Ричмонд
В пяти муниципалитетах Липецкой области объявили опасность атаки БПЛА

Также в регионе действует режим воздушной опасности.

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Угрозу атаки БПЛА объявили в пяти муниципалитетах Липецкой области. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«Объявлен красный уровень “Угроза атаки БПЛА” для города Елец, Елецкого МО, Становлянского МО, Измалковского МО, Долгоруковского МО», — проинформировал он.

Ранее в регионе объявили воздушную опасность.

