Арестован фигурант дела о хищении денег у бойцов СВО в «Шереметьево»

По данным следствия, банда намеренно выбирала жертвами участников СВО, прибывающих в аэропорт «Шереметьево», и похищала у них деньги. Большинство эпизодов касаются завышенных цен на такси: изначально адекватная стоимость к концу поездки кратно увеличивалась. За отказ платить потерпевшим угрожали физическим насилием, указано в материалах. По делу арестовано более 40 человек. Сумма ущерба составляет больше четырех миллионов рублей.