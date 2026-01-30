Ричмонд
Арестован фигурант дела о хищении денег у бойцов СВО в «Шереметьево»

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Арестован находившийся в международном розыске фигурант уголовного дела о хищении денег у бойцов СВО в «Шереметьево», он находится в московском следственном изоляторе, сообщил РИА Новости информированный источник.

Источник: © РИА Новости

«Фигурант находится в СИЗО. Ранее суд выносил решение о его заочном аресте», — сказал собеседник агентства.

Он не уточнил, где именно задержали обвиняемого и был ли он экстрадирован в Россию.

По данным следствия, банда намеренно выбирала жертвами участников СВО, прибывающих в аэропорт «Шереметьево», и похищала у них деньги. Большинство эпизодов касаются завышенных цен на такси: изначально адекватная стоимость к концу поездки кратно увеличивалась. За отказ платить потерпевшим угрожали физическим насилием, указано в материалах. По делу арестовано более 40 человек. Сумма ущерба составляет больше четырех миллионов рублей.