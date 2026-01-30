Начальник ГУ МЧС по Хабаровскому краю проверил работу пожарных на ТЭЦ‑3

В Хабаровске начальник Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю Матвей Гибадулин побывал на ТЭЦ‑3, где накануне произошло возгорание. Об этом сообщает Мах‑канал ГУ МЧС Хабаровского края.
На месте Матвей Гибадулин осмотрел корпус, в котором проводилась окончательная проливка кровли и конструкций. Он лично оценил ход проводимых работ и дал свою оценку действиям пожарных подразделений.
«Пожарные подразделения отработали чётко и слаженно, не допустив распространения огня на значительную площадь», — отметил начальник регионального главка МЧС.
Возгорание на ТЭЦ‑3 случилось 29 января 2026 года: огонь охватил кровлю одного из корпусов на площади 15 кв. м. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось избежать более серьёзных последствий.
В 19:46 пожарные полностью завершили работы на месте пожара. В настоящее время специалисты проводят необходимые мероприятия по устранению остаточных последствий инцидента.
Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются. Ведётся проверка, в ходе которой будут выяснены источники возгорания и соблюдены ли требования промышленной и пожарной безопасности на объекте.