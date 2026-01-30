Российское судно с автомобилями для Владивостока терпит бедствие в Японском море

«Из-за проблем со связью мы не можем получить информацию о состоянии экипажа и судна, поэтому вынуждены были обратиться с официальным запросом в транспортную прокуратуру», — пояснили родственники моряков.
На момент инцидента ролкер следовал порожним в южнокорейский Пусан для загрузки новой партии автомобилей. Однако в пути произошло полное отключение электропитания, и все попытки восстановить работу главного двигателя пока не увенчались успехом. По данным навигационных служб, прибытие судна в пункт назначения, запланированное на 28 января, не состоялось.
Экипаж «Авивы» состоит исключительно из российских граждан. В настоящее время их близкие не имеют возможности установить контакт с моряками, что стало причиной обращения к надзорным органам для организации поисково-спасательных мероприятий и выяснения обстоятельств происшествия.
