Почти на всей территории Украины отменили воздушную тревогу

Сирены продолжают работать в Днепропетровской области, а также в отдельных районах Сумской, Харьковской и Черниговской областей.

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Воздушная тревога отменена практически на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Сирены продолжают звучать в Днепропетровской области, а также в отдельных районах Сумской, Харьковской и Черниговской областей.

