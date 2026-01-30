Почти на всей территории Украины отменили воздушную тревогу

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Воздушная тревога отменена практически на всей территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.
Сирены продолжают звучать в Днепропетровской области, а также в отдельных районах Сумской, Харьковской и Черниговской областей.
Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.Читать дальше