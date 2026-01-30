Ричмонд
В Красноярском крае из-за холода в больнице завели уголовное дело

В Кежемской районной больнице замерзают пациенты.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае из-за холодов в Кежемской районной больнице заведено уголовное дело. Как сообщили в региональном следкоме, в палатах больницы нарушен температурный режим — температура воздуха опустилась ниже установленных санитарными нормами оптимальных значений. Пациенты замерзают, состояние их здоровья подвергается дополнительному риску.

Уголовное дело заведено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Следователи СК уже осмотрели палаты больницы, в ближайшее время допросят пациентов и должностных лиц.

Отметим, что это уже не первый подобный инцидент. Буквально на днях было заведено уголовное дело по тем же причинам — нарушение температурного режима в социальном учреждении. Это случилось в Подгорном (ЗАТО Железногорск), где в детских садиках замерзали дети.