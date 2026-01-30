В Красноярском крае в 2025 году выявили 104 случая браконьерства

В Красноярском крае в 2025 году выявлено 104 случая незаконной охоты и добычи водных биологических ресурсов. По каждому из них было заведено уголовное дело. Об этом сообщили в региональной прокуратуре, подводя итоги своей работы по противодействию экологическим преступлениям.