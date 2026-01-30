В Красноярском крае в 2025 году выявили 104 случая браконьерства

В Красноярском крае в 2025 году выявлено 104 случая незаконной охоты и добычи водных биологических ресурсов. По каждому из них было заведено уголовное дело. Об этом сообщили в региональной прокуратуре, подводя итоги своей работы по противодействию экологическим преступлениям.
В том числе в ходе рейдовых мероприятий пресечено 33 факта незаконного оборота редких видов рыбы, занесенных в Красную книгу.
Совокупный причиненный ущерб по оконченным делам о незаконной охоте составил более 3,4 миллионов рублей, он полностью возмещен, включая компенсацию вреда, причинённого охотничьим ресурсам.
По делам о незаконной добыче водных биоресурсов ущерб превысил 4 миллиона рублей, возмещено — более 3 миллионов. Борьба с браконьерством продолжается.