В Красноярском крае в 2025 году выявили 104 случая браконьерства

Прокуратура подвела итоги борьбы с незаконной добычей биоресурсов.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае в 2025 году выявлено 104 случая незаконной охоты и добычи водных биологических ресурсов. По каждому из них было заведено уголовное дело. Об этом сообщили в региональной прокуратуре, подводя итоги своей работы по противодействию экологическим преступлениям.

В том числе в ходе рейдовых мероприятий пресечено 33 факта незаконного оборота редких видов рыбы, занесенных в Красную книгу.

Совокупный причиненный ущерб по оконченным делам о незаконной охоте составил более 3,4 миллионов рублей, он полностью возмещен, включая компенсацию вреда, причинённого охотничьим ресурсам.

По делам о незаконной добыче водных биоресурсов ущерб превысил 4 миллиона рублей, возмещено — более 3 миллионов. Борьба с браконьерством продолжается.