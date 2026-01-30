Директора управляющей компании будут судить за гибель жительницы Владивостока на пожаре в аварийном доме

Двухэтажный деревянный дом 1937 года постройки по адресу Борисенко, 36 был признан аварийным в 2018 году, срок расселения жильцов — до декабря 2028 года. До расселения за управляющей компанией оставалась обязанность по содержанию общедомового имущества, но этими обязанностями, как выяснилось в ходе расследования, организация пренебрегала.
Бездействие управляющей организации привело к аварийной работе электрооборудования. Ветхость проводки спровоцировала пожар, при ликвидации которого была обнаружена погибшая женщина — жилица барака. Всего в аварийном доме проживало 13 человек, за семь лет так и не дождавшихся расселения.
За гибель женщины будут судить директора управляющей компании. Ему предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем тяжкие последствия (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ).
Расследование трагического пожара находилось на особом контроле прокуратуры Первомайского района Владивостока, и сейчас ведомство продолжает контролировать ход судебного разбирательства, а также соблюдение прав остальных жильцов. Погорельцам были предоставлены места в пункте временного размещения кварталом выше, некоторые перебрались к родственникам на время, а барак демонтирован. Планов по застройке пепелища пока нет, но известно, что разрешённым типом застройки на этом участке остаётся малоэтажное жильё.
На соседних улицах Героев Хасана и Талалихина планировали реализовать проект КРТ (комплексного развития территории), но договор мэрия всё-таки расторгла, проект отменила.