Директора управляющей компании будут судить за гибель жительницы Владивостока на пожаре в аварийном доме

Расследование трагического пожара находилось на особом контроле прокуратуры Первомайского района Владивостока, и сейчас ведомство продолжает контролировать ход судебного разбирательства, а также соблюдение прав остальных жильцов. Погорельцам были предоставлены места в пункте временного размещения кварталом выше, некоторые перебрались к родственникам на время, а барак демонтирован. Планов по застройке пепелища пока нет, но известно, что разрешённым типом застройки на этом участке остаётся малоэтажное жильё.