Поиски детей, провалившихся под лед на Десне, продолжаются уже десятый день

На реке Десна в Брянске уже десять дней продолжаются масштабные поисковые работы после трагического инцидента, в ходе которого дети провалились под лед. Об этом в четверг, 29 января, сообщили в пресс-службе МЧС Брянской области.
Спасатели, волонтеры отряда «Лиза Алерт» и местные жители продолжают обследовать акваторию, но сроки завершения операции определить невозможно.
— Поиски мальчиков на Десне — День 10… Сегодня обследовано еще 6000 квадратных метров реки, пробурено пять майн и 2500 лунок, — говорится в сообщении.
23 декабря сообщалось, что детей, провалившихся под лед в Брянске 20 января, ищут с помощью 10 подводных камер, четырех подводных дронов и двух эхолотов. Поисковая операция находится на особом контроле губернатора региона Александра Богомаза.
По данным журналистов, дети провалились под лед местной реки в микрорайоне Московский, когда катались на ватрушках. Предварительно, всего у водоема в момент происшествия находились пять детей.