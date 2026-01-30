В Хабаровске задержали серийного вора детских конструкторов и алкоголя

По версии следствия, с конца октября 2025 года подозреваемый под видом покупателя посещал торговые точки в Центральном, Индустриальном и Железнодорожном районах. В октябре—ноябре он трижды за две недели приходил в магазин детских товаров на улице Льва Толстова. Его целью были развивающие конструкторы: он выбирал товар, делал вид, что продолжает осмотр, заходил в зону, не просматриваемую камерами, и прятал коробку в рюкзак. Таким способом он похитил четыре конструктора на сумму около 40 тысяч рублей.