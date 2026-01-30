В Хабаровске задержали серийного вора детских конструкторов и алкоголя

В Хабаровске полицейские задержали 34‑летнего жителя Железнодорожного района по подозрению в серии краж из магазинов, сообщает пресс‑служба УМВД России по Хабаровскому краю.
С заявлениями о хищениях обратились представители сети магазинов спортивных товаров, алкогольной продукции и торговой точки по продаже детских игрушек. По данным служб безопасности, общий ущерб от противоправных действий составил порядка 78 тысяч рублей. Факты краж выявили при анализе записей с камер наблюдения и в ходе внутренней ревизии.
По версии следствия, с конца октября 2025 года подозреваемый под видом покупателя посещал торговые точки в Центральном, Индустриальном и Железнодорожном районах. В октябре—ноябре он трижды за две недели приходил в магазин детских товаров на улице Льва Толстова. Его целью были развивающие конструкторы: он выбирал товар, делал вид, что продолжает осмотр, заходил в зону, не просматриваемую камерами, и прятал коробку в рюкзак. Таким способом он похитил четыре конструктора на сумму около 40 тысяч рублей.
Оперативники также установили его причастность к краже спортивной куртки из магазина на улице Вахова (ущерб — около 28 тысяч рублей) и алкоголя из торговой точки на улице Ким‑Ю‑Чена (ущерб — порядка 10 тысяч рублей).
Задержанный продал похищенное незнакомым людям в районе Центрального рынка, выручив около 15 тысяч рублей. Деньги он потратил на продукты и личные нужды.
На данный момент подтверждена причастность подозреваемого к шести эпизодам краж. Во время обыска полицейские изъяли у него духовой шкаф, кондиционер и стиральную машину — имущество планируют использовать для погашения ущерба.
Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.