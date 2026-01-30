Протаранивший Синагогу американец хотел принять иудаизм

Житель штата Нью-Джерси, который несколько раз врезался в известную синагогу в Бруклине на автомобиле, по данным полиции, страдал психическим расстройством и незадолго до инцидента был одержим идеей обращения в иудаизм. Об этом сообщает New York Post, материал перевел aif.ru.
Следствие установило, что 36-летний Дэн Сохаил неоднократно посещал всемирную штаб-квартиру движения Хабад Любавич. Источники в полиции сообщают, что его поведение со временем становилось все более нестабильным, включая агрессивный инцидент в ешиве в Нью-Джерси, где он утверждал, что действует по божественному указанию.
В среду вечером мужчина несколько раз на автомобиле Honda протаранил входную дверь синагоги. Полиция Нью-Йорка предъявила ему обвинения в попытке нападения, умышленном повреждении имущества и агрессивном преследовании, все из которых рассматриваются как преступления на почве ненависти.
Следователи указали, что объектом атаки стало четко обозначенное еврейское религиозное учреждение, которое подозреваемый ранее посещал.
Ранее подозреваемый заявлял, что его машину занесло, и он случайно въехал в здание. Однако, по данным издания, автомобиль врезался в двери как минимум четыре раза.