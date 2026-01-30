Протаранивший Синагогу американец хотел принять иудаизм

Житель штата Нью-Джерси, который несколько раз врезался в известную синагогу в Бруклине на автомобиле, по данным полиции, страдал психическим расстройством и незадолго до инцидента был одержим идеей обращения в иудаизм. Об этом сообщает New York Post, материал перевел aif.ru.