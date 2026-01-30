В Куйтунском районе задержали похитителей топлива на 1 млн рублей

В Куйтунском районе Иркутской области полиция задержала преступников, которые занимались кражей топлива с местной автозаправочной станции. В схему были вовлечены бывший управляющий заправки и два оператора-кассира. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД региона.