В Куйтунском районе задержали похитителей топлива на 1 млн рублей

В Куйтунском районе Иркутской области полиция задержала преступников, которые занимались кражей топлива с местной автозаправочной станции. В схему были вовлечены бывший управляющий заправки и два оператора-кассира. Об этом КП-Иркутск сообщили в МВД региона.
— Группа систематически сливала бензин и дизель с колонок. Для сокрытия преступлений они вмешивались в систему учета топлива и отключали камеры видеонаблюдения. Ущерб, по предварительным данным, превысил 1 миллион рублей, — говорится в сообщении ведомства.
Похищенное топливо продавалось жителям района. Во время обысков у подозреваемых изъяли емкости с соляркой, три автомобиля и телефоны. Заведено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области прокуратура проверит законность добычи гранита.