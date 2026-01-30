Ричмонд
Полицейские в Сербии изъяли рекордные для страны 5 тонн марихуаны

В Сербии правоохранители обнаружили крупнейшую в истории страны партию марихуаны, общий вес которой составил пять тонн. Об этом сообщил министр внутренних дел республики Ивица Дачич.

Источник: Life.ru

По информации главы ведомства, наркотики были обнаружены в селе Конюх близ города Крушевац. Оценочная стоимость изъятого вещества достигает 7−10 миллионов евро. В ходе операции были задержаны двое подозреваемых, ещё один человек объявлен в розыск. Кроме наркотических средств, в укрытии найдено нелегальное оружие.

«Более значимый результат этой операции заключается в том, что мы спасли детей от отравления, не допустили, чтобы эти 5 тонн марихуаны травили наших детей», — отметил министр.

Как уточнили в Управлении по борьбе с организованной преступностью, преступная группа действовала через коммерческое предприятие.

«Эта организованная преступная группа хранила наркотическое средство — марихуану — в помещениях коммерческого предприятия “Флораком”, откуда далее происходило распространение на территории города Белграда с целью продажи», — указали в правоохранительном ведомстве.

Ранее сотрудницу Дальневосточного федерального университета задержали и взяли под стражу по обвинению в наркоторговле. Её обвиняют в покушении на сбыт наркотических средств в значительном размере — 7,76 грамма марихуаны. По данным следствия, 22 января она пыталась реализовать наркотик, но её действия были пресечены полицией, после чего вещество изъяли.

