Полицейские в Сербии изъяли рекордные для страны 5 тонн марихуаны

Ранее сотрудницу Дальневосточного федерального университета задержали и взяли под стражу по обвинению в наркоторговле. Её обвиняют в покушении на сбыт наркотических средств в значительном размере — 7,76 грамма марихуаны. По данным следствия, 22 января она пыталась реализовать наркотик, но её действия были пресечены полицией, после чего вещество изъяли.