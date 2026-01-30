Участницу «Айдара» Тополу заочно приговорили к девяти годам колонии

МОСКВА, 30 января. /ТАСС/. Участницу запрещенного в РФ украинского нацбатальона «Айдар» заочно приговорили к девяти годам колонии общего режима. Об этом сообщили в Telegram-канале СК России.
«Доказательства, собранные Главным следственным управлением СК России, признаны судом достаточными для вынесения заочно обвинительного приговора командиру БМП-2 запрещенного на территории Российской Федерации террористического батальона “Айдар” Юлии Толопе», — говорится в сообщении.
Уточняется, что ее признали виновной в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ).
Участнице запрещенного в РФ украинского нацбатальона заочно назначили наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии общего режима. По данным Следственного комитета России, женщина в 2014 году въехала на территорию Украины и вступила в батальон территориальной обороны «Айдара», принимала участие в боях в ЛНР и ДНР в 2014 и 2015 годах. Женщину объявили в международный розыск.