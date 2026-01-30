Ричмонд
В США арестовали мужчину, который под видом агента ФБР хотел освободить Манджоне

В США арестовали жителя Миннесоты, который под видом агента ФБР попытался освободить из тюрьмы в Нью-Йорке Луиджи Манджоне — обвиняемого в убийстве главы страховой компании UnitedHealthcare. Об этом сообщает CNBC.

По данным прокуратуры, 36-летний Марк Андерсон вечером в среду явился в следственный изолятор в Бруклине. Он представился агентом ФБР и заявил, что располагает судебным постановлением об освобождении Манджоне.

В официальных обвинительных документах имя заключённого не указано, однако источник в администрации СИЗО подтвердил, что Андерсон пытался освободить Манджоне. При задержании у «агента ФБР» были обнаружены вилка для барбекю и круглое лезвие, напоминающее нож для пиццы.

Ранее адвокаты Луиджи Манджони подали в федеральный суд Нью-Йорка прошение об исключении из дела ряда обвинений, включая то, по которому ему может грозить смертная казнь. Обвинение связано с убийством главы компании UnitedHealthcare. Напомним, Манджони обвиняют в убийстве Брайана Томпсона Луиджи Манджоне. Само убийство произошло 4 декабря на Манхэттене, когда тот направлялся на конференцию. Нападавший несколько раз выстрелил в него и уехал на велосипеде. Позднее Минюст предъявил обвинения Манджони за преследование жертвы и использование глушителя.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

