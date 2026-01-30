В США арестовали мужчину, который под видом агента ФБР хотел освободить Манджоне

Ранее адвокаты Луиджи Манджони подали в федеральный суд Нью-Йорка прошение об исключении из дела ряда обвинений, включая то, по которому ему может грозить смертная казнь. Обвинение связано с убийством главы компании UnitedHealthcare. Напомним, Манджони обвиняют в убийстве Брайана Томпсона Луиджи Манджоне. Само убийство произошло 4 декабря на Манхэттене, когда тот направлялся на конференцию. Нападавший несколько раз выстрелил в него и уехал на велосипеде. Позднее Минюст предъявил обвинения Манджони за преследование жертвы и использование глушителя.